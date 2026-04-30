Минтруд представил календарь праздничных дней в 2027 году

Следующие новогодние праздники в России продлятся 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Об этом сообщил Минтруд в «Максе».

Фото: Минтруд России

Также с учетом предлагаемого переноса выходных в 2027 году будут следующие дни отдыха:

  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • с 4 по 7 ноября.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

