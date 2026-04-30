Минтруд представил календарь праздничных дней в 2027 году

Минтруд: новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года
Следующие новогодние праздники в России продлятся 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Об этом сообщил Минтруд в «Максе».
Фото: Минтруд России
Также с учетом предлагаемого переноса выходных в 2027 году будут следующие дни отдыха:
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.