Минтруд представил календарь праздничных дней в 2027 году

Следующие новогодние праздники в России продлятся 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Об этом сообщил Минтруд в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтруд России Фото: Минтруд России

Также с учетом предлагаемого переноса выходных в 2027 году будут следующие дни отдыха:

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.