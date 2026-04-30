«"Золотой дом" Dior — это уникальное гибридное пространство, объединяющее стиль жизни, дизайн и моду», — как пишет сам бренд. Звучит заманчиво? Вот и я решила отправилась в это место в Бангкоке. Опыт оказался удивительным, вернее — удивительно плохим. Зона ресепшн кафе была заставлена сумками, чемоданами и личными вещами гостей. Создавалось ощущение скорее транзитной зоны, чем места, связанного с Dior. На контрасте с выверенным дизайном интерьера (ты будто находишься внутри плетеной декорированной корзинки) это выглядело особенно жутко.

Нас посадили за стол под сильным потоком кондиционера, с чем можно было бы смириться, если бы это было единственным минусом. Но затем подключился сервис: официантка не понимала, что такое гаспачо, и вместо того чтобы вылить суп в тарелку к рыбе, она полила его чуть-чуть, как соусом. Но и это были мелочи: за соседним столом девочке лет десяти было явно плохо, ее тошнило, а семья считала это нормальным состоянием для продолжения трапезы. Главное — персонал никак не реагировал на происходящее, оставляя других гостей в крайне неудобной ситуации. Мы решили завершить этот «золотой» опыт максимально быстро. При оплате счета меня спросили, все ли понравилось, на что я ответила: «Вообще нет».

Официантка подробно расспросила, что именно было не так, но даже не попыталась извиниться или хоть как-то сгладить ситуацию. И ведь очевидно, что проблема здесь не в отдельных эпизодах, а в отсутствии нормального управления на месте. Невозможно представить себе, что сам Dior допускает подобный уровень. Скорее, это история про локальную операционную реальность, где пространство работает на поток — туристы приходят один раз и не возвращаются. Но именно такие истории в итоге формируют восприятие бренда, и, к сожалению, в данном случае — крайне негативное.

Анна Минакова