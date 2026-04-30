Здоровый образ жизни и отказ от алкоголя стали новой эстетикой: люди делают выбор в пользу режима сна, ясности ума, отсутствия сожалений и тяжести в теле утром. Но так ли это полезно? Независимое нью-йоркское издание ROMagazine опубликовало эссе на эту тему, задаваясь вопросом: «Культура трезвости кажется правильной, но делает ли она нас по-настоящему живыми или это тихая смерть спонтанности?»

Кажется, это отражает действительность. Выбор в пользу тихих домашних вечеров вместо шумных баров сам по себе способствует уединению. На всех давит новостная повестка, отчего еще более ценно завернуться в одеяло с книжкой и угомонить внутреннего тревожника. Дисциплина в отдыхе и спорте помогает чувствовать повседневную опору. Да еще теперь мы все на виду - надо постоянно быть в форме. Забота о себе мигрирует в культ современности.

Но вернемся к вечеринкам. Авторы эссе признают, что самые настоящие разговоры, самые точные чувства не требуют ничего лишнего — достаточно присутствия. Но вечерние выходы всегда были чем-то большим. Это игра: ты выбираешь место, компанию, наряд, то, кем хочешь стать и какую версию себя показать сегодня. Этот маленький театр невозможно разыграть на утреннем рейве с кофе в руке. Мы все равно скорее функциональны, чем погружены в игру. Когда люди выходят по-настоящему без цели быть увиденными или полезными, возникает что-то живое. Ночь превращается в процесс обмена. Вечеринка нужна не для шума, а для свободы, когда исчезает избыток контроля и появляется подлинность.

К тому же это развивает фундаментальный навык, который становится все более редким, — сканировать комнату, чувствовать атмосферу и вовлекаться в нее. И здесь возникает риск: а не превращается ли отказ от алкоголя в отказ от самой среды? Да, оставаясь дома, мы управляем своей жизнью. Но вдруг так мы упускаем и значимые моменты той самой жизни, когда хочется говорить, смеяться и остаться подольше. Возможно, людям нужен не только контроль, но и выбранная капля хаоса.

Яна Лубнина