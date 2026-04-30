«Не кот, а Федор Конюхов животного мира»

Букву «Н» в середине названия породы часто забывают. И зря, эти крупные кошки — уроженцы штата Мэн. По слухам, создатели породы скрестили домашнюю кошку с рысью. Генетики говорят — легенда. Но впечатляющий размер кисточек на ушах и холодный взгляд киллера Леона заставляют усомниться во мнении ученых. В 2010 году самец мейн-куна по кличке Стюи попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный кот в мире. От носа до хвоста ему намерили 123 см.

Характер у этих котов ближе к собачьему. Они общительны, преданны хозяевам, недоверчивы к посторонним и любят плавать. Да и вообще с природой они на ты. Широкие лапы с пучками шерсти между пальцами работают как снегоступы. Плотная жесткая шерсть не пропускает воду во время дождя, а длинный пушистый хвост служит одеялом в морозы. Не кот, а лучший друг туриста — Федор Конюхов животного мира. Но все же мейн-куны предпочитают домашнюю жизнь — то есть они еще и умны. Всем бы так.

Павел Шинский