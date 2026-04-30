«Подземное пространство сохранилось практически в неизменном виде»

Продолжу рассказ о городе Сарове. Название в ХХ столетии он менял как перчатки: Кремлёв, Арзамас-75, Арзамас-16, опять Кремлёв. С 1995 года, по распоряжению президента Бориса Ельцина, все закрытые города получили новые названия — Озёрск или Снежинск. Сарову было возвращено историческое имя. Территориально город так же необычен. Он относится к Нижегородской области, хотя большая часть территории ЗАТО (Закрытого административного территориального образования) лежит в Республике Мордовия. Соборная площадь представляет собой закрытый архитектурный прямоугольник. Почти все здания восстановлены, и все встреченные нами саровчане вспоминали, как прямо по нынешней площади проходила центральная городская улица. Зато подземное пространство под площадью сохранилось практически в неизменном виде. Тут расположены знаменитые таинственные Саровские пещеры.

Сразу скажу, что фото из пещер у меня нет, а если бы и были, делать их публичными я бы не стал — с нас взяли обещание. Также не рекомендуется делать фотографии для соцсетей в Музее ядерного оружия, что в принципе объяснимо. А вот к чему пещерные тайны, не знаю. Это довольно узкие проходы, иногда ниже среднего роста, продолбленные монахами на рубеже XVII-XVIII столетий в толще известняка. Они явно делались по примеру киевских «печер», поэтому и подземный храм в 1711 году был освящен во имя Антония и Феодосия Печерских чудотворцев.

Фактически, пещеры были обитаемы, то есть в них располагались жилые кельи несколько десятилетий, тут почти 100-процентная влажность и очень холодно. Выживать человеку в таких условиях крайне затруднительно. Не выдерживают даже бездушные материалы, которые подбирали для иконостаса подземного храма. Его делали из дуба, из чугуна, из посеребренной меди. Сейчас он выполнен из авиационного алюминия. Как рассказала нам экскурсовод: «у меня химическое образование, я вижу, как металл корродирует». В 1956 году вход в пещеры был забетонирован. Открыли его лишь в 1992-м, начали реставрацию в 1995-м. Храм заново освящен, здесь служат. Однако повторюсь, никаких фотографий!

Дмитрий Буткевич