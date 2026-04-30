В современном мире каждый вид спорта, даже редкий и странный, имеет свой свод правил. Футбол — отдельная статья. Здесь сейчас даже профессионалам разобраться непросто. Но в те дни, когда все только начиналось, одна из разновидностей игры считалась самым кровавым спортом, и правил там практически не было.

Если оставить в стороне древнекитайские летописи, а говорить о Европе, то в этих краях еще в XII веке в почете был так называемый моб-футбол, или игра в мяч толпой. Здесь не строили стадионов и ворот. Площадкой могло служить любое поле или даже город. Количество участников не ограничивалось. Задача команд проста — доставить мяч в определенное место: площадь, церковь или дом. Условие было одно — не убивать соперников, хотя за исполнением этого правила никто не следил.

Мяч изготавливали из кожи и набивали горохом. Временных рамок тоже не было, так что матч мог длиться от нескольких часов до нескольких дней. Люди во время этого развлечения гибли регулярно, и короли постоянно пытались запретить кровавое действо. Позже игра стала обрастать правилами.

В XVI веке во Флоренции появилась своя версия — кальчо сторико. В него играли на поле с воротами команды по 27 человек. Можно было использовать руки и ноги, причем любые захваты и удары разрешались. Генрих III назвал действо «слишком жестоким, чтобы быть игрой». В итоге появилось несколько направлений этого развлечения. Одним из них можно считать современное регби. Ну а футбол, в котором теперь столько правил, что даже не все арбитры их знают, стал самым популярным на планете.

Владимир Осипов