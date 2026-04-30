Сразу несколько важных новостей пришло на этой неделе от калининградского завода «Автотор». Сначала пресс-служба предприятия сообщила о подготовке к производству кроссоверов Jetour T1 и T2 по полному технологическому циклу, то есть со сваей и окраской. На заводе начался монтаж новой роботизированной сварочной линии. Эти востребованные нашим рынком модели Jetour T1 15 апреля были удостоены автомобильной премии «Выбор Коммерсанта» в номинации «Лучший автомобиль для путешествий».

После того как машины будут локализованы, они должны стать еще более привлекательными как по цене, так и по обслуживанию. До этого на «Автоторе» уже освоили производство других моделей марки Jetour — Dashing и X70 Plus, а также их собратьев по концерну Chery — Soueast S06 и S07. В июне, пока еще отверточным методом, на заводе будет налажено производство еще одного китайского кроссовера — большого и очень дорогого Rox 01. Если соглашение между заводом и маркой Jetour было заключено еще в 2024 году, то отношения с Rox начались лишь пару месяцев назад. За такой короткий срок наладить производство полного цикла, конечно же, невозможно.

Со временем на калининградский конвейер может встать и топ-версия модели Rox Adamas. Если кто не в курсе, Rox 01 стоит от 8,5 млн руб., а цена Adamas перехлестывает за 10 млн руб. Надо сказать, что после ухода с нашего рынка западных и корейских партнеров, которые в течение четверти века обеспечивали заказами «Автотор», завод долго не мог найти себе партнера, с помощью которого можно было бы выпускать конкурентоспособную продукцию. На официальном сайте предприятия до сих пор можно найти упоминания про BAIC, Kaiyi, Forthing, SWM и прочее — мягко говоря, далекий от мейнстрима товар. Но в 2026 году наконец появилось много чего достойного. Напомню, что в марте этого года была новость о том, что «Автотор» подписал соглашение с Great Wall Motor о контрактной сборке премиального рамного внедорожника Tank 300.

Дмитрий Гронский