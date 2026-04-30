Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Ученые нашли странный способ противостоять манящей вредной еде. Кроме того, этот инструмент позволит сэкономить. Нужен лишь компьютер с выходом в интернет или сохраненные картинки сочных бургеров. Противоречивое на первый взгляд исследование опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.

Авторы утверждают, что созерцание картошки фри, коробочек с пиццей «Маргарита» или сета из любимого японского ресторана может подавить желание все это съесть. Эффект получил название кросс-модальное насыщение: зрительный стимул частично удовлетворяет потребность мозга подкрепиться без единой калории. В ходе эксперимента участники, которые сознательно пытались обуздать тягу к десертам, посмотрели большое количество видео. Впоследствии они съели меньше шоколада и сообщили о снижении аппетита по сравнению с контрольной группой.

Авторы предположили, что сознательный отказ от запретных блюд с мантрами «я не хочу кусочек торта» парадоксальным образом усиливает желание. При этом пассивное зрительное потребление действует как клапан сброса напряжения. Особенно ярко это работает у тех, кто постоянно сидит на диетах и привык все себе запрещать. Здоровая еда на картинках, кстати, такого эффекта не дает. Ученые отмечают, что этот трюк краткосрочный, а выводы требуют уточнений. Однако, может быть, стоит попробовать за ужином вместо сериала включать фудблогеров и любоваться этими роликами, поедая полезнейший салат.

Анна Кулецкая