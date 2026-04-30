В Хабаровском крае по горячим следам был раскрыт теракт, жертвой которого стал подполковник Минобороны. Суд арестовал двух фигурантов этого дела очно, а еще одного — заочно для международного розыска. Предполагается, что злоумышленники охотились на Героя России генерала Азатбека Омурбекова, но взорвали его соседа.

Кировский райсуд Хабаровска, рассмотрев ходатайства Следственного управления Следственного комитета России, избрал меры пресечения в виде ареста на два месяца, то есть до 28 июня, трем фигурантам уголовного дела о теракте, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте взрывчатки, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Одного из террористов арестовали заочно для организации его международного розыска, так как он успел покинуть Россию. В его отношении двухмесячный арест начнет действовать сразу после экстрадиции. Двое других отправились в СИЗО.

Теракт, вменяемый в вину подозреваемым, был совершен по заданию украинских спецслужб на территории военного городка в селе Князево-Волконское.

По данным следствия, после вербовки в интернете фигуранты по координатам, направленным куратором, забрали из тайника взрывчатку и изготовили бомбу.

Проникнув на охраняемую территорию, преступники заложили в почтовый ящик на площадке жилого дома самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте. СВУ приводилось в действие дистанционно, а за жертвой террористы следили с помощью видеокамеры.

В результате взрыва 28 апреля был убит подполковник вооруженных сил, еще четыре человека получили контузии и легкие ранения.

По данным хабаровских СМИ, офицер, возможно, стал случайной жертвой, а бомба, очевидно, предназначалась генерал-майору Азатбеку Омурбекову, командиру 64-й гвардейской мотострелковой бригады.

За участие в СВО он был удостоен звания Героя России и многих госнаград. С другой стороны, генерал попал под санкции десятков стран, в которых его считают причастным к гибели мирных жителей в городе Буча Киевской области.

По данным суда, опубликовавшего информацию об аресте подозреваемых, преступление было направлено не только на убийство людей, но и на дестабилизацию работы региональных органов госвласти.

Николай Сергеев