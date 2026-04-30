Доходы зависли на маркетплейсе

Селлеры вновь жалуются на невозможность вывода средств с маркетплейса Wildberries. Некоторым продавцам площадка ограничила операции якобы из-за «признаков недобросовестных действий». «Бан» длится 21 день, причины в поддержке не уточняют. Как рассказывал “Ъ FM”, еще с марта предприниматели столкнулись с задержками при выводе денег. Сначала маркетплейс изменил оферту и увеличил срок перечисления доходов от продаж с недели до месяца. После у многих операции стали задерживаться «по техническим причинам».

Но сейчас речь идет о работе системы защиты от мошенников, заявил представитель Wildberries и Russ (RWB) Дмитрий Борщевский:

«Указанные случаи носят единичный характер и могут возникать, когда у антифрод-специалистов появляются подозрения в отношении действий того или иного личного кабинета продавца. При этом все описанные процедуры закреплены в публичной оферте площадки. Антифрод-механизмы автоматически анализируют широкий набор факторов, которые могут указывать на потенциальные нарушения, и передают информацию профильным специалистам.

Конкретные критерии при этом не раскрываются, поскольку это может снизить эффективность систем безопасности. Такая практика является стандартной для антифрод-систем и направлена на защиту добросовестных продавцов и покупателей».

Увеличенные сроки вывода средств Wildberries объяснял уравниванием условий с другими участниками рынка. При этом вместе с новой офертой маркетплейс предложил селларам дополнительную услугу — «Вывести сейчас» — за определенную комиссию. В иных случаях проблемы продолжаются до сих пор, говорит основатель платформы для селлеров «Меркатус» Лео Шевченко:

«Я проводил опрос в Telegram-канале — в нем приняли участие более тысячи человек. По его результатам, более чем у 50% селлеров задерживаются выплаты от маркетплейса Wildberries. Я не думаю, что половина продавцов прибегала к каким-то махинациям — речь, скорее, идет о недобросовестной работе со стороны площадки. Особенно это чувствительно сейчас, в сложный период: нужно платить налоги, закупать товары на весну и лето.

При этом непонятно, почему ситуация остается без реакции. В прошлый раз задержки объясняли техническими причинами, хотя многие в это не поверили — выплаты тогда проходили через платные методы. Сейчас же нет даже таких объяснений: ни уведомлений о технических работах, ни комментариев со стороны площадки. Этот вопрос уже поднимался, в том числе на уровне одного из министерств, но пока от маркетплейса нет ни ответа, ни компенсаций, ни каких-либо конкретных действий».

В сообщениях селлерам о «признаках недобросовестных действий» Wildberries сослался на нарушение своей оферты. По мнению собеседников “Ъ FM”, у части продавцов действительно могут быть нарушения, например, выкуп своего же товара для улучшения статистики продаж. Однако не исключено, что компания прикрывает новый сбой, ссылаясь на работу антифрод-системы, допускает директор технического Департамента RTM Group Федор Музалевский:

«Антифрод, по сути, везде работает одинаково: его владелец — будь то маркетплейс, банк или другая финансовая организация — стремится предотвратить нежелательные для себя платежи, например, в адрес фирм-однодневок. Однако в таких ситуациях под ограничения могут попадать и добросовестные селлеры. В данном случае, на мой взгляд, речь скорее идет о недобросовестном поведении самого маркетплейса, поскольку фрод-механизмы в России достаточно понятны.

В первую очередь это операции с картами и номерами телефонов, которые находятся в базе данных Центробанка. Сомнительно, что селлер, чьи реквизиты фигурируют в розыске, будет публично жаловаться. При этом выглядит странным, что маркетплейс блокирует продавцов за самовыкуп: в любом случае площадка получает комиссию с таких операций — независимо от того, кто выступает покупателем.

Поэтому борьба с подобными накрутками больше напоминает "охоту на ведьм"».

ФАС вынесла Ozon и Wildberries предупреждение за задержку выплат продавцам. Нарушения платформа должна устранить до 15 мая.

Александра Абанькова