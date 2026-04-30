Декларации на 170 тысяч тонн тамбовского зерна признали недействительными

В 2026 году территориальное управление Россельхознадзора прекратило действие 49 деклараций о соответствии зерновой продукции у 36 тамбовских хозяйствующих субъектов в общем объеме почти 170 млн кг. Основанием стало отсутствие всех необходимых исследований зерна для подтверждения его соответствия установленным техрегламентом Таможенного союза, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, лидером «антирейтинга» стала индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в Токаревском районе Галина Айдарова, которая приняла четыре декларации о соответствии на серийный выпуск зерна и с августа 2025-го при их использовании переместила более 130 млн кг. По три декларации о соответствии были приняты ООО «Брахросагро», АО «Племенной завод "Орловский"» и главой КФХ Алексеем Сюсиным на общий объем 8,5 тыс. т, 4,5 тыс. т и 1,5 тыс. т соответственно.

«Кроме того, вызывает беспокойство наличие признаков фантомности исследований, так как испытательная лаборатория находится на значительном удалении (более 1050 км) и отсутствуют логистические связи с местом производства продукции»,— добавили в надзорном ведомстве.

Перемещение зерна по декларациям запрещено, в адрес предприятий направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в первом квартале 2026 года самый высокий рост экспортных поставок зерна в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) среди регионов Черноземья показала Липецкая область. Регион увеличил объемы экспорта по сравнению с показателями 2025-го более чем в пять раз — с 59 до 332 тыс. т.

Денис Данилов