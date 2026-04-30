Зарубежные СМИ: Как иллюзионист Дэвид Копперфильд завершает карьеру?

Иллюзионист Дэвид Копперфильд 30 апреля даст последнее шоу. Оно пройдет в его личном театре внутри отеля MGM Grand в Лас-Вегасе. Сейчас Копперфильду 69 лет, индивидуальные представления он дает уже 25 лет. Однако СМИ предполагают, что завершить карьеру он решил на фоне публикации новых файлов по делу Эпштейна. По крайней мере, о своем уходе со сцены шоумэн объявил через несколько недель после обнародования документов, где упоминалось его имя. Как убедился “Ъ FM”, билеты на финальное выступление Копперфильда еще остались в продаже, а цены начинаются от $87. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет The Independent, за 25 лет Копперфильд стал одной из главных фигур индустрии развлечений: до 15 шоу в неделю, собственный театр на 740 мест в Лас-Вегасе и миллионы зрителей. Об уходе иллюзиониста со сцены стало известно еще в начале марта, с этого времени он успел дать еще около 120 шоу. За все запланированные выступления после 30 апреля театр Эм-Джи-Эм вернул деньги. Внимание к уходу Дэвида Копперфильда во многом связано с публикацией файлов Эпштейна, после которой СМИ заподозрили иллюзиониста в дружбе с финансистом, подчеркивает издание.

Впрочем, до конца не ясно, связано ли решение о прекращении карьеры именно с этим, отмечает USA Today. В индустрии считают, что упоминание имени в материалах по делу Эпштейна еще не означает причастности к преступлениям. Тем не менее вокруг имени Копперфильда сосредоточено много внимания. Параллельно с подозрениями в связях со скандальным финансистом, вновь всплыли старые обвинения и против иллюзиониста лично. За последние десятилетия 16 женщин заявляли о неподобающем поведении со стороны фокусника. Сам он это категорически отрицает и старается сместить акцент с прошлого на свое будущее. По словам Копперфильда, он после ухода со сцены он подготовит «самый масштабный и сложный проект» в своей карьере, и сейчас «верит в магию больше, чем когда-либо».

Как уточняет The Guardian, среди опубликованных в январе документах по делу Эпштейна была служебная записка ФБР от 2007 года, где говорится о «явной связи» финансиста с Копперфильдом. Агенты собирались проверить, «разделяли ли они интерес к несовершеннолетним».

Следователи также изучали так называемый business list Копперфильда — список женщин, который мог быть «подборкой вариантов для сексуальных контактов». Некоторые из имен действительно встречались и среди жертв в рамках дела Эпштейна. Кроме того, ФБР выяснило, что иллюзионист предоставлял финансисту и его гостям билеты на свои шоу. А в материалах от 2019 года описана возможная схема, в рамках которой помощники Копперфильда якобы отбирали молодых женщин из зала и приводили к нему за кулисы. Один из прокуроров даже собирался расспросить Эпштейна о его связи с иллюзионистом. Однако обвинения против Копперфильда так и не выдвинули, во многом из-за того, что часть эпизодов происходила в другой юрисдикции на Багамах. Адвокаты мага настаивают, что он «не был другом Эпштейна» и лишь «изредка с ним пересекался».