Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперт: на Дону банки зарабатывают на новостройках в три раза больше застройщиков

На рынке недвижимости Ростовской области банки зарабатывают в три раза больше застройщиков при реализации проектов. Об этом в интервью «Ъ-Ростов» рассказал Алексей Олейников, руководитель агентства недвижимости «Иммобили».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам эксперта, падение цен на жилье в регионе «упирается» в вопрос роста себестоимости возведения объекта. Сложившая ситуация, как отметил господин Олейников, пропорционально влияет как на рынок новостроек, так и на вторичное жилье, которое с опозданием, но реагирует на увеличение роста стоимости нового жилья.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что специалисты ожидают увеличения распроданности жилья в Ростовской области до 55%.

Константин Соловьев

