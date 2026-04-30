Эксперты ожидают увеличения распроданности жилья в Ростовской области до 55%

В первом квартале 2026 года специалисты фиксируют стабильность цен на недвижимость, а в некоторых жилых комплексах и снижение цены за счет скидок от застройщиков. Об этом в интервью «Ъ-Ростов» рассказал Алексей Олейников, руководитель агентства недвижимости «Иммобили».

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Тем не менее, по словам эксперта, на рынке недвижимости Ростовской области с 2020 года цены выросли втрое. Сейчас количество нераспроданного жилья в регионе составляет 76%, причем часть объектов пока и не выведена на рынок, а лишь спроектирована. Господин Олейников отметил, что ежегодно на Дону заключается от 20 до 25 тыс. сделок с недвижимостью. В 2026 году ожидаемый уровень распроданности жилья в регионе составит 50–55%.

Кроме того, на рынке присутствует остаток жилья, в котором уже можно проживать. До 2025 года такие объекты были единичными, тогда как сейчас их насчитывается 2 тыс. квартир. По данным аналитиков, больше половины из этого объема сосредоточено в микрорайоне Суворовский.

Константин Соловьев