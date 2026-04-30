Бизнес планирует майские праздники без интернета. По данным “Ъ”, 5, 7 и 9 мая власти могут отключить мобильную связь в столице. Масштаб пока непонятен, говорят источники. Однако ограничения точно станут «более мощными, чем год назад», допустил депутат Андрей Свинцов, — но будут краткосрочными. По данным «Би-би-си», блокировки могут коснуться в том числе SMS, проводного интернета и даже «белых списков».

Предприниматели рассказали “Ъ FM”, что они будут делать без связи:

Основатель «Кларитус консалтинг» Татьяна Матвиенко: «У меня консалтинг в области операционной эффективности. Конечно, ни мои заказчики, ни моя команда не будут работать в праздники — мы сбежим за город и будем наслаждаться выходными, классной погодой. Мы напитываемся на природе, потому что я такой руководитель, который уверен: чтобы хорошо работать, нужно обязательно хорошо отдыхать». Основатель «мягкого пара» Cave Олег Толстой: «Я никуда не собираюсь уезжать вместе со своим любимым делом. У нас такая концепция и состояние пещеры, уюта и безопасности, что мы сами проводим время внутри. Там все хорошо, в этом мире без интернета». Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова: «Я сейчас сижу в самолете, на майские праздники буду в Гуанчжоу. У меня нет выбора, еду работать в Китай. Там два раза в год проходит крупнейшая выставка всех производителей. В КНР с интернетом все хорошо, но там реально не работают Gmail, WhatsApp, Telegram. Мы сейчас слетаем в Китай и будем знать, что нас ждет в этой жизни». Владелец сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов: «Мы с командой решили, что будем общаться по старинке — через дорогие SMS. Свои 130 салонов я физически не объеду, поэтому в этот период команды будут работать автономно. У меня жена из Белоруссии, и она мне говорит, прочитав все эти новости: "Давай-ка мы пятого поедем отца проведаем в Брест"». Генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков: «Жизнь предпринимателя настолько стрессовая и безумно насыщенная, что любая возможность отключиться и уйти в офлайн — просто созерцать действительность и отнестись ко всему философски — мне вполне подходит. Это будет хороший повод, чтобы не обращаться во всемирную паутину лишний раз».

Парад на Красной площади пройдет без военной техники, воспитанников училищ и кадетских корпусов, заявили в Кремле и Минобороны. На 81-ю годовщину Победы в небе над Москвой пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а штурмовики Су-25 раскрасят небосвод в триколор.

Анжела Гаплевская