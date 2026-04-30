Ради ремонта путей в Екатеринбурге закроют движение для пяти трамваев

В Екатеринбурге с 00:00 16 мая до 5:00 19 мая будет закрыто движение для пяти трамваев — по их обычному маршруту будет проводиться ремонт трамвайных путей, сообщили в администрации города. Пути будут ремонтировать на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова.

«Гортранс» закроет движение по улице Владимира Высоцкого от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях. Трамваи поедут по следующим маршрутам во время работ:

№ 8: станция Машиностроителей — улицы Победы — проспект Космонавтов — Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;

№ 12: станция Дворец Спорта — улицы Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — Луначарского — станция ЦПКиО — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Московская — станция Дворец Спорта;

№ 13: станция 7 Ключей — улицы Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;

№ 15: станция Вторчермет — улицы 8 Марта — Радищева — Московская — проспект Ленина — гостиница «Исеть»;

№ 23: станция Машиностроителей — улицы Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — станция Шарташ.

Кроме того, движение будет ограничено для автотранспорта на перекрестке, на котором начнут вести работы. Он будет двигаться по одной полосе. На месте установят дорожные знаки и указатели.

Ирина Пичурина