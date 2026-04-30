«Брусника» продала астраханскому застройщику «Разум» участок в Екатеринбурге

Девелоперская компания «Разум» (Астрахань) купила земельный участок площадью 1,4 га в Екатеринбурге в районе Уктуса у застройщика «Брусника». Как рассказали в пресс-службе «Разума», сделка позволила увеличить портфель компании в Свердловской области на 12,1%. На приобретенной территории между ул. Павлодарской и ул. Можайского планируется возведение трех жилых башен высотой от 20 до 22 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Общая жилая площадь в проекте составит 33,1 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание озелененного двора на стилобате и торговой галереи на первых этажах, управление которыми будет осуществлять сам девелопер.

Ранее «Брусника» уже продала часть участка под застройку в Академическом районе «Разуму». «Покупка второго участка компании "Брусника" для нас осознанный выбор. Наш партнер — сильный федеральный игрок с прозрачными и понятными условиями сделки. Для нас это также возможность закрепиться в Екатеринбурге, зайдя в проект развития одного из самых быстрорастущих жилых районов города — Уктуса. Наш подход к развитию территорий и благоустройству, который мы реализовали в Астрахани, хорошо дополнит и раскроет потенциал локации»,— прокомментировал коммерческий директор «Разума» Тимур Сурматов.

Как отметил коммерческий директор «Брусники» в Екатеринбурге Александр Бабуленко, участие нескольких девелоперов в освоении большой территории позволяет быстрее создать готовый к жизни район. «Сотрудничество застройщиков по освоению территории выгодно всем: городской район быстрее получает готовую к жизни локацию, новый участник строительства — снижает свои финансовые риски по сравнению с входом в проект на уровне "чистого поля", а уже действующий застройщик концентрируется на качественном возведении своего проекта»,— прокомментировал господин Бабуленко, добавив, что так администрация может более точно прогнозировать бюджет на строительство дорог, школ и другой социальной инфраструктуры.

На сегодняшний день «Разум» реализует в Екатеринбурге пять проектов общей площадью 273 тыс. кв. м. Компания планирует к 2026 году увеличить количество строящихся объектов в столице Урала с четырех до семи, а также ввести в эксплуатацию около десяти домов в регионах присутствия.

Мария Игнатова