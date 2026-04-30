С начала 2026 года контракт с Минобороны подписали 127 тыс. человек

С начала 2026 года контракт о прохождении службы в вооруженных силах России подписали уже 127 тыс. человек. Среди них есть и женщины, и мужчины, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на третьем дне просветительского марафона «Знание. Первые» от Российского общества «Знание». Еще 10 тыс. человек, по его словам, стали добровольцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

В прошлом году, напомнил господин Медведев, контракт с Минобороны России заключили около 450 тыс. человек. По данным на начало декабря, еще порядка 30 тыс. зачислили в добровольческие подразделения.

В конце марта зампред Совбеза говорил о 80 тыс. человек, подписавших контракт с Минобороны. Тогда же Дмитрий Медведев отверг идею о новой волне мобилизации в России.