С начала 2026 года контракт с Минобороны подписали 127 тыс. человек
С начала 2026 года контракт о прохождении службы в вооруженных силах России подписали уже 127 тыс. человек. Среди них есть и женщины, и мужчины, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на третьем дне просветительского марафона «Знание. Первые» от Российского общества «Знание». Еще 10 тыс. человек, по его словам, стали добровольцами.
Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В прошлом году, напомнил господин Медведев, контракт с Минобороны России заключили около 450 тыс. человек. По данным на начало декабря, еще порядка 30 тыс. зачислили в добровольческие подразделения.
В конце марта зампред Совбеза говорил о 80 тыс. человек, подписавших контракт с Минобороны. Тогда же Дмитрий Медведев отверг идею о новой волне мобилизации в России.