Суд рассмотрит заявление о банкротстве гендиректора «Треста Магнитострой»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление генерального директора ЗАО «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого о признании себя банкротом. Его обоснованность рассмотрят на заседании 27 мая 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

По данным арбитража, Олег Лакницкий просит ввести процедуру реализации своего имущества из-за долга в 77 млн руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Лакницкий является гендиректором ЗАО «Трестр Магнитострой» с 2008-го с небольшим перерывом в 2014-2015 годах. В системе также указано, что в разные периоды он владел долей компании в размере 51,85%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года московская дочерняя компания челябинского «Гринфлайта» также планировала подать заявление о признании банкротами двух бывших гендиректоров — Олега Лакницкого и Людмилы Подольской. Уведомления в начале апреля размещены на сайте Федресурс. По словам конкурсного управляющего ООО «Гринфлайт» (Москва) Сергея Воронина, причиной стали невозмещенные убытки в размере 20,8 млн руб. Ранее арбитражный суд постановил взыскать их с Олега Лакницкого и Людмилы Подольской в рамках дела о банкротстве компании.

Тогда юрист Олега Лакницкого прокомментировал «Ъ-Южный Урал», что бизнесмен не намерен возмещать убытки.

