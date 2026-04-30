Politico: ЕС намерен предложить Украине урезанную интеграцию вместо членства

Страны Евросоюза (ЕС) разрабатывают пакет предложений для Украины, который позволит стране участвовать в программах и институтах сообщества, но не обеспечит полного членства. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов, знакомых с дискуссиями.

Один из собеседников издания назвал такую модель сотрудничества Украины с ЕС «ускоренной постепенной интеграцией», поскольку ускоренного присоединения к сообществу в нынешних условиях достичь не удается. Инициативу поддержали Германия и Франция, уточняет Politico.

Еще одна альтернатива членству в ЕС для Украины — это статус «присоединяющегося государства», который продвигают литовские власти. Ранее такой статус давали странам, которые уже подписали договор о вступлении в сообщество и ждали его ратификации.

При этом источники Politico заявили, что предложенные Украине варианты не заменят официальный процесс вступления страны в Евросоюз. Украина находится в статусе кандидата на присоединение к ЕС с 2022 года.