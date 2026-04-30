С 1 мая в Уфе начнет действовать комендантский час для детей и подростков

С 1 мая до 30 сентября в Башкирии, включая столицу республики Уфу, будет действовать комендантский час. Детям и подросткам до 17 лет нельзя будет находиться на улице без сопровождения родителей с 23:00 до 06:00 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Общественным местом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе»,— уточнили в мэрии Уфы.

Если ребенка задержит полиция, его родителей или законных представителей привлекут к административной ответственности. Протокол для рассмотрения направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

В 2025 году в Башкортостане комендантский час для детей и подростков с 1 мая по 30 сентября также действовал с 23:00 до 06:00. С 1 октября по 30 апреля ограничения действовали с 22:00 до 06:00.