Суд арестовал обвиняемого в убийстве трехлетней девочки в Новосибирске на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следствие установило, что мужчина избил дочь своей сожительницы. Ее доставили в больницу, ребенок скончался. Как уточнили в суде, обвиняемый раскаялся в содеянном.

По данным правоохранительных органов, фигурант проживал в съемной квартире с женщиной и ее дочерью. Ни у кого из них нет гражданства России. Мужчина и ребенок находились в стране с нарушением миграционного законодательства, указали в МВД. В связи с этим мать погибшей привлекли к административной ответственности.