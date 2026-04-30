Зарплата IT-специалистов в Удмуртии на 16% превысила среднюю по региону

В первом квартале 2026 года медианная зарплата IT-специалистов в Удмуртии на 16% превышает среднюю по региону. Зарплатные предложения в IT-сфере достигает 82 тыс. руб., в то время как средняя по республике — 71 тыс. руб. с учетом вычета налогов, сообщили в hh. ru.

Зарплатные предложения IT-сектора сильно варьируются в зависимости от направления и уровня специализации. Оплата труда специалистов в области данных и аналитики достигает 270 тыс. руб., разработки ПО— 181 тыс. руб. Дизайнерам в направлении UX/UI предлагают в среднем до 130 тыс. руб., продакт-менеджерам — 150 тыс. руб.

В топе вакансий с высокой зарплатой по региону на первом месте ML-аналитики (CV) — от 400 тыс. руб. в месяц, на втором месте методолог по информационной безопасности — 375 тыс. руб., замыкают тройку лидеров вакансии менеджера масштабных IT проектов — до 350 тыс. руб.

Напомним, в январе 2026 года средняя зарплата превысила 82 тыс. руб. до вычета налогов. Самый высокий показатель зафиксирован в области информации и связи: средняя зарплата IT-специалистов — 118 тыс. руб.