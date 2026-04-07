Средняя зарплата в Удмуртии превысила 82 тысяч рублей в январе

Средняя зарплата до вычета налогов в Удмуртии составила в январе 82,3 тыс. руб. По данным Удмуртстата, это на 15,1% больше, чем годом ранее, но на 19,2% меньше, чем в декабре. Реальная зарплата с учетом инфляции в начале года выросла на 8%.

Самая высокая зарплата зафиксирована в области информации и связи: средняя зарплата IT-специалистов — 118 тыс. руб. Далее идут предприятия по добыче полезных ископаемых, на которых средний заработок составил 111,7 тыс. руб. В тройке по размеру зарплат - сотрудники финансовых и страховых служб с доходом в 111,4 тыс. руб.

В числе сфер-аутсайдеров — административная деятельность, где зарплата достигает 46 тыс. руб. Далее идет риелторская деятельность с показателем 50 тыс. руб. Не далеко ушли отрасли, связанные с гостиничным бизнесом и строительством, — 53 и 54,5 тыс. руб. соответственно.

По размеру средней зарплаты — 82,3 тыс. руб. — Удмуртия находится на третьем месте в ПФО, между Пермским краем и Нижегородской областью. Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Чувашии — 66,5 тыс. руб. Первое место стабильно занимает Татарстан с зарплатой 92,4 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников на предприятиях Удмуртии составляет 458,8 тыс. человек. Из них 29,5% задействованы в обрабатывающем секторе. 12% трудятся в сфере образования. 9,2% работают в сфере здравоохранения и социальных услуг. Три четверти от общего числа работников (75,2%) работают в крупных и средних организациях. Количество трудоустроенных граждан увеличилось на 3% год к году.