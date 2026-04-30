В Курске отопительный сезон могут завершить 4 мая

Отопительный сезон в Курске может завершиться 4 мая. Об этом сообщил и. о. заместителя главы города Евгений Полянский в эфире региональной ТРК «Сейм».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновник пояснил: «Еще не было, чтобы среднесуточная температура в течение пяти дней составляла восемь градусов тепла, поэтому принято решение о продлении отопительного сезона».

Отмечается, что в случае продолжающихся холодов сроки могут быть пересмотрены. Гидравлические испытания начнутся по окончании отопительного сезона. По словам господина Полянского, износ теплосетей в Курске достигает 70%, поэтому сроки отключений горячей воды могут превысить нормативные две недели.

За отопительный сезон, стартовавший 1 октября, на объектах РИР «Энерго» произошло 56 аварий, на объектах «Гортеплосети» — 46. Их устранили в установленные сроки.

Сегодня отопление начнут отключать в Липецке, 5 мая эту работу планируют начать в Тамбове. Власти остальных регионов Черноземья конкретные сроки окончания отопительного сезона пока не называли.

