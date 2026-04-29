Отопительный сезон в Тамбове планируют завершить 5 мая

С учетом текущих метеорологических прогнозов власти Тамбова ориентируются на 5 мая как на возможную дату завершения подачи теплоносителя. Об этом мэр областного центра Максим Косенков написал в своем Telegram-канале по итогам общегородской планерки.

«Считаю абсолютно правильным решение о продлении периода подачи тепла до наступления более благоприятной погоды»,— отметил глава городской администрации.

Сразу после завершения отопительного сезона начнется весенний осмотр многоквартирных домов, призванный выявить и зафиксировать проблемы, которые нужно устранить в летний период для подготовки к следующей зиме.

«Территориальным управлениям поручил контролировать графики осмотров и участвовать в них. Важно, чтобы собственники активно включались в эту работу. Потому что именно жители лучше всех знают детали, влияющие на качество прохождения отопительного периода»,— заявил господин Косенков.

В начале текущей короткой рабочей недели стало известно, что 30 апреля отопление начнут отключать в Липецке. О решении сообщила и. о. мэра города Светлана Бедрова. «Ъ-Черноземье» писал, что среднесуточная температура в областном центре не достигла уровня +8 градусов на протяжении пяти дней, но синоптики прогнозируют «устойчивую теплую погоду».

Денис Данилов