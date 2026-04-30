В Краснодаре задержан подозреваемый в передаче Украине данных об объектах ТЭК

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара 1963 года рождения. Его подозревают в съемке предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и передаче снимков и координат объектов представителю Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Россиянина заключили под стражу.

По данным ФСБ, житель Кубани фотографировал объекты в Краснодарском и Ставропольском краях. Он передавал планы размещения «военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона». Кроме того, мужчина собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и пытался обеспечить СБУ доступ к его корпоративной почте, утверждают в ведомстве.

На допросе мужчина рассказал, что нашел предложение о сотрудничестве с СБУ на YouTube. После этого он связался через WhatsApp с «человеком, представившимся Виктором».