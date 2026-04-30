Почти 600 земельных участков планируют вовлечь в оборот в 2026 году в Удмуртии

В 2026 году в Удмуртии планируют вовлечь в оборот 584 неиспользуемых земельных участка. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Анна Боталова в ходе заседания Госсовета республики. Органы местного самоуправления уже подготавливают земельные участки к аукционам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Только аренда и продажа таких земель и иной недвижимости в бюджет региона поступило около 1,5 млрд руб.

«Реализация вовлечения объектов в хозяйственный оборот позволяет решить такие проблемы, как неэффективное использование бюджетных средств (коммунальные платежи, налоги), ухудшение инвестиционного климата за счет наличия большого количества заброшенных объектов»,— сказал председатель постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров.

Он отметил, что неиспользуемые здания могут становиться местами притяжения граждан, в том числе — детей, что может привести к несчастным случаям. При этом пустующие земельные участки превращаются в «стихийные свалки». Господин Ягафаров предложил муниципальным образованиям проверить и актуализировать списки неиспользуемого имущества на своих сайтах, а также постараться ввести такие объекты в оборот либо отдать их в другие руки.

Напомним, с 2023 года в Удмуртии выявили 3,9 тыс. бесхозных участков. 174 участка планировали ввести в оборот до конца 2025 года.