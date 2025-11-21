3,9 тысячи бесхозных домов и земельных участков выявили в Удмуртии с 2023 года

С 2023 года в Удмуртии выявили 3,9 тыс. бесхозных и брошенных объектов недвижимости, сообщила министр имущественных отношений республики Анна Боталова на совещании по направлению в Госсовете региона (ГС УР). В 2018—2023 годах было выявлено 3,5 тыс. таких домов и земельных участков, из них 2,9 тыс. вовлечены в оборот.

Член президиума республиканского парламента Дмитрий Лукин рассказал о жалобах граждан на бесхозное или брошенное имущество. «Жители, особенно в сельской местности, обеспокоены наличием брошенных домов и земельных участков, которые медленно разрушаются, становясь потенциально опасными для окружающих»,— передает слова господина Лукина пресс-служба ГС УР. В дальнейшем такие объекты привлекают бездомных, наркоманов и алкоголиков, возникает риск пожаров.

Госпожа Боталова добавила, что на 174 земельных участка готовятся документы о проведении аукционов на право аренды. Вовлечь объекты в оборот планируется до конца 2025 года. По словам министра, хорошие результаты работы с заброшенным и бесхозным имуществом наблюдаются в Ижевске и Сарапуле, а также Каракулинском районе.

Участники совещания отметили сложности при выявлении и обращении брошенных объектов в частной собственности, а также связанные с продажей или сдачей отдаленных земельных участков.

В ГС УР добавили, что сейчас в 24 регионах РФ, включая Удмуртию, реализуется пилотный проект Росреестра по выявлению, учету и вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости. «Это позволит к концу 2030 года обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки и территории»,— говорится в сообщении. Работа в рамках пилотного проекта проводится на части Ижевска. Ведутся переговоры о включении в него и других территорий республики.