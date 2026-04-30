Один человек погиб и один пострадал при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ в Курской области один мирный житель погиб и один пострадал. Это следует из сводки губернатора Александра Хинштейна в Max.

При атаке БПЛА на автомобиль вблизи села Боброво в Рыльском районе погиб водитель. Ему было 59 лет. В селе Песчаное Беловского района при атаке FPV-дрона на машину пострадал 63-летний мужчина.

Также за сутки получили повреждения фасад и окна дома в селе Мокрушино Беловского района, а также кровля недействующего ангара локомотивного и вагонного состава во Льгове.

С 9:00 29 апреля до 9:00 30 апреля над Курской областью уничтожили 55 беспилотников. Также установлено девять сбросов взрывных устройств и 64 артиллерийских обстрела.

Сутками ранее при ударах со стороны Украины в Курской области были ранены два человека.

