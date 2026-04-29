Два человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За минувшие сутки при ударах ВСУ по Курской области были ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

40-летний мужчина получил слепое осколочное ранение плеча и спины из-за атаки на машину в селе Макеево Рыльского района. В селе Степановка пострадал 48-летний местный житель — у него травма головы. Обоих курян доставили в областную больницу.

Также в селе Вишнево Беловского района была повреждена крыша административного здания.

Всего с 9:00 28 апреля до 9:00 29 апреля над Курской областью сбили 60 беспилотников. Также зафиксировано 13 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 38 артиллерийских обстрелов.

Накануне при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области погибла фельдшер ФАПа Беловской центральной райбольницы Курской области вместе с мужем. Их 16-летний сын получил ранения и был госпитализирован.

Алина Морозова