Нижегородские депутаты одобрили в I чтении закон об оранжевых такси

Депутаты заксобрания Нижегородской области 30 апреля одобрили в первом чтении подготовленный региональным минтрансом законопроект о цветовой гамме такси. Предполагается, что они смогут быть только оранжевого цвета. За проголосовали 34 парламентария, четверо воздержались.

Авторы законопроекта считают, что такие автомобили будут лучше видны в общем транспортном потоке, и это облегчит работу проверяющих. Закон должен вступить в силу 1 сентября. При этом таксистам с действующими лицензиями перекрашивать автомобили не надо, но при получении новой цвет автомобиля придется изменить.

Общественный совет по развитию такси подсчитал, что за пять лет этот закон обойдется отрасли в 2,5 млрд руб. Вместо обязательной перекраски кузова совет предложил установить единые требования к цвету «шашечного пояса» или ввести дополнительную цветную полосу на кузове, чтобы повысить узнаваемость такси без существенного роста затрат для бизнеса.

В заключении областной прокуратуры отмечается, что ряд регионов, которые вводили такие нормы, затем от них отказались. В том числе Курская область, Адыгея и Северная Осетия – Алания. А в значительной части субъектов РФ установлены более двух видов цветовой гаммы.

Комитет по транспорту рекомендовал принять закон пока только в первом чтении, чтобы затем обсудить отдельные положения, сообщил председатель комитета Владимир Солдатенков.

Галина Шамберина