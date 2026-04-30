«Тампа» оказалась на грани вылета из play-off НХЛ

«Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2 в гостях обыграл «Тампа-Бей Лайтнинг». Канадский клуб вышел вперед в серии до четырех побед — 3:2.

Счет на четвертой минуте матча открыл форвард «Монреаля» Брендан Галлагер, не попавший в состав в четырех предыдущих играх серии. Кроме него в составе победителей отличились Кирби Дак и Александр Тексье. Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш отразил 38 бросков из 40 (в том числе 17 — в третьем периоде и 10 — за последние две с половиной минуты, когда соперник уже поменял вратаря на шестого полевого игрока).

«Тампа» дважды по ходу встречи сравнивала счет усилиями Доминика Джеймса и Джейка Генцела. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров впервые в серии ушел со льда без набранных очков. Его соотечественник и одноклубник, вратарь Андрей Василевский, справился с 21 броском из 24.

Серия продолжится матчем в Монреале. Шестая встреча состоится в ночь на 2 мая по московскому времени.

Арнольд Кабанов