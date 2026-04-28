В деле мэра засветила «Радуга»

В Уфе задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Ратмир Мавлиев потребовал от застройщика взятку в виде земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга». В уголовном деле также фигурируют несколько высокопоставленных сотрудников мэрии и директор санатория «Радуга». Адвокат Ратмира Мавлиева сообщил, что его подзащитный вину не признает, а причиной уголовного преследования чиновника назвал оговор со стороны застройщика, к которому мэрия подавала иски.

Фото: Идэль Гумеров

В Уфе задержан глава города Ратмир Мавлиев. Как выяснил «Ъ», утром 28 апреля сотрудники УФСБ по Башкирии и регионального управления СКР провели серию обысков по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела, одним из которых является сити-менеджер, в том числе в Нефтекамске. Около полудня господина Мавлиева доставили в здание управления СКР, где было принято решение о задержании сити-менеджера на 48 часов по ст. 91 УПК РФ. На видеозаписи, распространенной пресс-службой СКР, видно, что Ратмир Мавлиев заходит в здание, держа в руках, скрепленных наручниками, дорожную сумку. Чиновника уже допросили.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, мэр подозревается в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме сити-менеджера Уфы в уголовном деле, которое возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР, фигурируют трое его подчиненных — заместитель главы администрации Агарагим Кагиргаджиев, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Рушат Фазлиахметов и директор ООО «Единый расчетно-кассовый центр города Уфы» Айгуль Винникова (филиал компании владеет санаторием «Радуга»). Они также подозреваются в превышении должностных полномочий, отметили в СКР. Об их задержании не сообщалось.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «организовали незаконное отчуждение» земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, в границах территории санатория «Радуга» на улице Авроры в Уфе. В 2025 году Ратмир Мавлиев, отмечают в СКР, потребовал от некоего представителя застройщика «передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство». Как пояснили в ведомстве, компания должна была выкупить участок за 13 млн руб., а затем переоформить его «в интересах главы города».

По данным сайта Росреестра, земельный участок, фигурирующий в уголовном деле, относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — «Занимаемый санаторием "Радуга"». Кадастровая стоимость — 4,17 млн руб. 2 декабря 2025 года участок был оформлен в частную собственность.

Выяснить, кто стал владельцем участка, оперативно не удалось.

Санаторий «Радуга» работает с 1984 года. Как указано на сайте санатория, он «находится в городской черте соснового бора в живописной местности с панорамным видом на реку Уфа». В конце 2024 года после смены формы собственности предприятия с МУП на ООО «Радуга» в качестве филиала была присоединена к ЕРКЦ. Официальных сообщений о причинах присоединения санатория к организации, специализирующейся на расчетах за жилищно-коммунальные услуги, не было.

Ратмир Мавлиев стал главой администрации Уфы в марте 2022 года в возрасте 32 лет. До этого уроженец Нефтекамска руководил мэрией родного города, а еще ранее работал в администрациях районов Татарстана.

Адвокат Булат Зиакаев, представляющий интересы Ратмира Мавлиева, сообщил муниципальному телеканалу «Вся Уфа», что его подзащитный вину не признает. По словам адвоката, главу администрации Уфы из мести «умышленно оговаривают» некие «недобросовестные застройщики», с которыми мэрия с декабря 2025 года судится «по оспариванию сделок, касающихся мены земельных участков». Ранее в СМИ сообщалось, что власти Уфы оспаривают в судах земельные сделки общей стоимостью более 21 млрд руб.

