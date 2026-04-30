Юлия Гаревская принесла присягу депутата нижегородского заксобрания

Новый депутат заксобрания Нижегородской области Юлия Гаревская принесла присягу на пленарном заседании регионального парламента 30 апреля. Главный врач больницы №29 прошла в ЗС НО по партийному списку «Единой России» после ухода Андрея Мелина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НРО «Единой России» Фото: НРО «Единой России»

Менее чем за полгода до окончания полномочий седьмого созыва заксобрания этот мандат занимает уже третий человек. После выборов в 2021 году в заксобрание прошел Игорь Седых, но в 2023 году сложил полномочия в связи с назначением на должность министра соцполитики. Сменивший его Андрей Мелин в марте стал главой Починковского округа. Оба они на выборы в 2021 году шли первым и вторым в региональной группе №17. Третьим и последним в ней был директор Великовражской основной школы Михаил Хрулев, но от мандата отказался, и партия решила передать его Юлии Гаревской, возглавлявшей региональную группу №8.

В заксобрании госпожа Гаревская намерена войти в комитеты по социальным вопросам и по экологии.

Добавим, Юлия Гаревская также выдвинулась на праймериз «Единой России» в Госдуму, среди участников праймериз в заксобрание ее нет.

Галина Шамберина