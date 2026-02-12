ФК «Ижевск» получил аттестат ФНЛ и допущен к участию во Второй Лиге

Футбольный клуб «Ижевск» получил аттестат Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) и допущен к участию во Второй Лиге «Дивизион Б» сезона 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба ФК «Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Ижевск»

«Проведена большая работа по соответствию критериям аттестации. Далее команда отправляется на длительные сборы в Краснодарский край, где будет окончательно сформирован состав игроков, которые начнут первенство»,— комментирует спортивный директор ФК «Ижевск» Максим Токарев.

Помимо «Ижевска» аттестаты ФНЛ для участия в первенстве по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б» получили 27 футбольных клубов.

Анастасия Лопатина