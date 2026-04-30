«Челбаскет» впервые попал в финал баскетбольной Суперлиги России

Челябинская баскетбольная команда «Челбаскет» впервые за свою историю попала в финал Суперлиги. Команда всухую одолела БК «Новосибирск» со счетом 3:0 в полуфинальной серии плей-офф.

Решающий матч состоялся 29 апреля на арене противника в Новосибирске. Встреча завершилась со счетом 97:89. В четвертьфинале соперником «Челбаскета» был БК «Югра». Серия завершилась со счетом 3:0 в пользу челябинцев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в текущем баскетбольном сезоне «Челбаскет» также впервые за свою историю смог выйти в полуфинал.

Ольга Воробьева