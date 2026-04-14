«Челбаскет» впервые за свою историю вырвался в полуфинал Суперлиги

Челябинская баскетбольная команда «Челбаскет» впервые за свою историю попала в полуфинал Суперлиги. Клуб всухую одолел «Югру» в четвертьфинале со счетом 3:0.

Решающий матч состоялся 13 апреля в Сургуте. Челябинская команда закончила его со счетом 79:64 в свою пользу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом сезоне «Челбаскет» впервые вышел в плей-офф чемпионата Суперлиги России, одержав тогда победу над ижевским клубом «Купол-Родники».

Ольга Воробьева