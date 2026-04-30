Руководитель отдела контроля качества и приемки продукции ММК удостоена премии «Женщина-Созидатель — 2026»

Начальник отдела контроля качества и приемки продукции Магнитогорского металлургического комбината Анастасия Шпак стала лауреатом Национальной Всероссийской премии «Деловой престиж: Женщина-Созидатель — 2026», одержав победу в номинации «Общественная деятельность».

Трудовую деятельность на ММК Анастасия Шпак начала в 2005 году инженером-технологом Центральной лаборатории качества. В 2023 году назначена начальником отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП). В ее должностные обязанности входит организация инспекционного контроля технологии производства и приемки продукции, оформления товаросопроводительных документов, учета показателей качества, внедрения новых прогрессивных инструментов контроля исполнения технологии и управления качеством продукции. Кроме того, Анастасия Шпак — постоянный участник встреч со старшеклассниками и студентами учебных заведений Магнитогорска, на которых она рассказывает о карьерных возможностях для молодежи, наставничестве, системе профессиональной переподготовки и других преимуществах работы на ММК. Является куратором корпоративной образовательной программы «Новая смена», направленной на развитие управленческих компетенций руководящих кадров ММК.

За активную профориентационную и просветительскую работу Анастасия Шпак была удостоена победы в специальной номинации «Общественная деятельность».

Вклад женщин-лидеров в развитие экономики, общества и креативных индустрий отметили на торжественной церемонии награждения, состоявшейся в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Всего в 2026 году на соискание премии поступило порядка 4 тыс. заявок из 89 регионов России.

