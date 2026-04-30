Новосибирский зоопарк примет двух гималайских медвежат-сирот из Приморья

Двух гималайских медвежат из Приморья направили в Новосибирский зоопарк, сообщило правительство Новосибирской области.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«Медвежата остались без мамы, в лесу они не выжили бы — их забрали сотрудники Приморского охотнадзора… Животные прошли необходимую иммунизацию, обработку и клинический осмотр ветврачом — получено заключение, что они здоровы»,— говорится в сообщении.

Гималайский медведь в России встречается в Приморском крае, южных районах Хабаровского края и южных районах Якутии. Предпочитает широколиственные и кедрово-широколиственные леса. Отличительный признак — крупное V-образное пятно на груди белого цвета. Гималайские медведи хорошо переносят неволю и легко поддаются дрессировке.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2025 года коллекцию Новосибирского зоопарка пополнила малайская медведица. Малайский медведь — самый маленький представитель семейства медвежьих (в 10 раз меньше белого) — находится под угрозой исчезновения.

Михаил Кичанов

