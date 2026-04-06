Коллекцию Новосибирского зоопарка пополнила малайская медведица

Молодую малайскую медведицу Новосибирский зоопарк получил еще в конце 2025 года, но сообщил об этом только сейчас, после окончания карантина и адаптационного периода. Сейчас медвежонок содержится в вольере павильона «Тропический мир».

«Наша малайская медведица очень активна и любопытна. Она с удовольствием лазает по бревнам, ловко снимает с них стружку когтями и зубами»,— рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. Он отметил, что медвежонок любит купаться, расплескивая воду по вольеру, и сладкие продукты — бананы, манго, гранат, мандарины, запеченную тыкву, рисовую кашу.

Малайский медведь — самый маленький представитель семейства медвежьих (в 10 раз меньше белого) — находится под угрозой исчезновения. Он обитает в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии: от северо-восточной Индии и южного Китая до индонезийских островов Суматра и Борнео. В природе эти медведи много времени проводят на деревьях. Малайский медведь всеяден. Питается он преимущественно насекомыми и земляными червями. Длинный (до 46 см) язык помогает животному добывать термитов из гнезд и мед.

Михаил Кичанов