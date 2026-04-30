Бывший удмуртский министр задержан по подозрению в превышении полномочий

Бывшего главу одного из министерств Удмуртии задержали по делу о превышении полномочий. Ущерб федеральному бюджету превысил 40 млн руб., сообщили в пресс-службе МВД России в «Максе».

В заявлении указано, что речь идет о 49-летнем ижевчанине. Его имя и другие подробности не уточняются. По версии следствия, экс-министр принимал решения о субсидиях на возмещение затрат при реализации инвестпроектов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК. По указанной статье задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.