Силы ПВО за ночь сбили над Россией 189 БПЛА

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 189 беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

В Воронежской области отразили атаку БПЛА над двумя городами и 11 районами региона, было сбито 43 беспилотника. Никто не пострадал. В Брянской области уничтожены три дрона, пострадавших и разрушений также нет. В Ростовской, Рязанской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.