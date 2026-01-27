С совладельцев «Стройсвязьурал 1» хотят вернуть заемные средства в компанию

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Оскара Никитина-Паркера, сына покойного бизнесмена Артура Никитина, к нынешним совладельцам компании «Стройсвязьурал 1». Он просит средства, выданные им в качестве займов, вернуть в организацию, сообщает пресс-служба суда.

Оскар Никитин-Паркер является по этому делу законным представителем Весталии Паркер. Он просит суд признать недействительными займы между компанией и нынешними совладельцами организации. Это другие дети умершего бизнесмена — Артур, Артем и Анастасия Никитины, а также Ксения Кияшева. Общая сумма займов составляет 122,3 млн руб. В случае положительного решения деньги вернутся в капитал «Стройсвязьурал 1».

Предварительное судебное заседание назначено на 2 марта 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее Артем Никитин направил в суд иск о взыскании с компании 159,3 млн руб. в качестве действительной стоимости своей доли.

Виталина Ярховска