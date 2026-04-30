В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности

В Челябинской области режим беспилотной опасности, объявленный ранним утром 30 апреля, отменили спустя 40 минут. Информацию публиковало региональное правительство.

На Южном Урале это уже третий случай введения режима. Первый объявляли 25 апреля после попытки атаки дрона на один из объектов инфраструктуры. Тогда попытку удалось пресечь, жертв и разрушений удалось избежать. Второй случай произошел вчера. Режим беспилотной опасности ввели в 7 часов 29 апреля и отменили к 13 часам.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в соседней Курганской области тоже уже дважды объявляли режим опасности атаки БПЛА — 25 и 29 апреля.