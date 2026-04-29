В Курганской области сняли режим беспилотной опасности

Правительство Курганской области 29 апреля объявило о отмене режима беспилотной опасности. Он действовал с 9:00 и был снят после 14:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из-за введенного режима в школах занятия второй смены решили провести в дистанционном формате, сообщал департамент образования и науки области. Учащиеся первой смены находились в учреждениях и могли уйти домой только в сопровождении родителей.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в соседней Челябинской области режим беспилотной опасности объявили сегодня в 7:00 и сняли около 13:00. В обоих регионах это уже второй случай. Первый раз режим вводили 25 апреля после попытки атаки дрона на Южном Урале. Жертв и разрушений удалось избежать.

Виталина Ярховска