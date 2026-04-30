Трутнев: число центров МЧС на Севморпути нужно увеличить до шести
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что еще три аварийно-спасательных центра МЧС должны появиться на трассе Северного морского пути (СМП). По словам господина Трутнева, текущая инфраструктура безопасности требует расширения для полноценного покрытия всей трассы.
«Для того чтобы люди чувствовали себя в безопасности и чтобы в случае каких-либо невзгод было на кого положиться, должны существовать по всей трассе Севморпути пункты МЧС. Мы сейчас обсуждали, что существует три таких пункта, а должно быть шесть»,— сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Арктический аварийно-спасательный центр МЧС (АКАСЦ) в Певеке был открыт летом 2024 года. В задачи центра входит обеспечение безопасности на Севморпути и ликвидация стихийных бедствий в регионе и прилегающей акватории. Всего в центре числится 50 сотрудников.