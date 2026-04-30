Трутнев: число центров МЧС на Севморпути нужно увеличить до шести

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что еще три аварийно-спасательных центра МЧС должны появиться на трассе Северного морского пути (СМП). По словам господина Трутнева, текущая инфраструктура безопасности требует расширения для полноценного покрытия всей трассы.

Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Трутнев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для того чтобы люди чувствовали себя в безопасности и чтобы в случае каких-либо невзгод было на кого положиться, должны существовать по всей трассе Севморпути пункты МЧС. Мы сейчас обсуждали, что существует три таких пункта, а должно быть шесть»,— сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Арктический аварийно-спасательный центр МЧС (АКАСЦ) в Певеке был открыт летом 2024 года. В задачи центра входит обеспечение безопасности на Севморпути и ликвидация стихийных бедствий в регионе и прилегающей акватории. Всего в центре числится 50 сотрудников.

