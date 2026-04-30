Торги по продаже ЮГК собираются провести после майских праздников

Проект распоряжения о продаже ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» внесен в правительство России. Торги могут пройти после майских праздников, сообщает „Ъ“ со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

На данный момент правительство обрабатывает проект документа после юридических и технических правок. Торги планируют провести в сокращенные сроки — участники должны будут подать заявку на участие в аукционе в течение пяти дней. За это же время нужно внести задаток в размере 20% от начальной стоимости торгов — 32,4 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Росимущество оценило активы ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним компаний в 162 млрд руб.

Виталина Ярховска