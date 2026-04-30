МВД Британии: напавший на двух евреев в Лондоне прибыл в страну законно

Нападение на двух мужчин еврейского происхождения в Лондоне совершил 45-летний уроженец Сомали, сообщила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд в эфире «Би-би-си». В Британию, по ее словам, мужчина прибыл «законно, будучи ребенком».

Нападение произошло 29 апреля в районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона. Сначала мужчина напал с ножом на прохожего на тротуаре, а после на еще одного человека на автобусной остановке. При задержании он пытался оказать сопротивление. Полицейский использовал электрошокер.

Ранения получили двое мужчин. Одному — 76 лет, второму — 34 года. Их госпитализировали. Состояние оценивается как стабильное. Полиция квалифицировала нападение как теракт. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что «нападения на еврейскую общину — это нападения на Британию». Он пообещал увеличить финансирование мер безопасности еврейским общин.

Влад Никифоров