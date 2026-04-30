На пенальтийном уровне

Состоявшийся в среду в Мадриде первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и лондонским «Арсеналом» завершился вничью — 1:1. С игры в этой встрече, несмотря на обилие моментов, так и не было забито ни одного мяча. Зато оппоненты реализовали по одному пенальти. На точный удар Виктора Дьокереша ответил Хулиан Альварес.

Несмотря на жалобы «Арсенала» на состояние поля стадиона Metropolitano — слишком длинную траву и избыточный полив — именно гости смотрелись интереснее в первом тайме первого полуфинального матча. Очень активно на правом фланге действовал Нони Мадуэке. На старте встречи благодаря своей скорости он создал первый по-настоящему острый момент, но его навес не смог замкнуть ни Габриэль Мартинелли (он не дотянулся до мяча), ни Пьеро Инкапье (он пробил мимо цели).

Пару раз отбившись от неплохих наскоков «Атлетико», «Арсенал» вновь навалился. Удар Мартина Эдегора принял на себя Джонни Кардосо. А еще один навес Мадуэке пропал зря — слишком нагло боролся за мяч Виктор Дьокереш, нарушивший правила в атаке.

Английский вингер и шведский центрфорвард были в центре внимания через несколько минут. Правда, угрожали они уже не воротам соперника, а друг другу.

На газоне с разбитой до крови губой оказался Дьокереш, получивший от Мадуэке по лицу. Тем не менее швед смог продолжить игру, а под конец первой половины вывел свою команду вперед.

На излете первого тайма Виктор Дьокереш сам заработал пенальти. Он принимал мяч в центре штрафной и получил удар в спину от Давида Ганцко. А затем сам же подошел к точке и плотно пробил в левый угол ворот. Вратарь хозяев Ян Облак прыгнул в нужном направлении, но взять одиннадцатиметровый не сумел. При счете 0:1 команды ушли на перерыв.

Второй тайм открылся уже чрезвычайно дерзкими набегами на ворота «Арсенала». Первый чудом не привел к взятию ворот. Хулиан Альварес вывел на отличную позицию Адемолу Лукмана. Тот попал прямо во вратаря Давида Райю. Набегавший следом Антуан Гризманн довольно неуклюже обработал мяч, но по счастливой случайности оказался в позиции просто убойной — лучше не придумаешь. Но пальнул выше створа.

Тут же «Атлетико» заработал два угловых подряд. Успех принес второй.

Подача Гризманна пошла не в штрафную, а на ее границу, где уже ждал возможности пробить Маркос Льоренте. Его выстрел пришелся в руку Бена Уайта. И вот главный арбитр Данни Маккели вынужден назначать пенальти в другие ворота. Этот одиннадцатиметровый тоже был реализован: Хулиан Альварес вколотил в верхний угол, Давид Райя не двинулся с места.

Энергия «Атлетико» и после гола не иссякала. В следующую десятиминутку уместилось еще несколько атак мадридцев. Одна вырулила к удару Гризманна в перекладину. Другая — к угловому, с которого Альварес чуть не закрутил мяч в ворота. Третью мог завершать Лукман, но отправил мяч значительно выше створа, куда-то на трибуны.

Нарушить паритет мог третий пенальти. Данни Маккели указал на точку после того, как Эберечи Эзе получил по ногам от Давида Ганцко. Однако вмешались видеоассистенты рефери, посоветовавшие голландцу изменить решение — и главный судья к ним прислушался.

Нарушить паритет могли еще много раз игроки обеих команд. Но те моменты, что были созданы в компенсированное время, не были реализованы. Матч завершился со счетом 1:1. Противостояние завершится 5 мая на лондонском стадионе Emirates. Ответный матч в другой полуфинальной паре — «Бавария»—ПСЖ — пройдет на следующий день, 6 мая. Там после первой игры парижане ведут со счетом 5:4.

Роман Левищев